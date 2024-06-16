МОК не допустил до Олимпиады российских борцов и тхэквондистов

Международный олимпийский комитет не включил в первый список допущенных до участия к Олимпиаде в Париже сильнейших российских борцов и тхэквондистов, сообщает «Газета.ру».

МОК назвал 14 спортсменов из России, допущенных до Олимпийских игр в Париже

Среди них - 10 борцов, одна батутистка и три представителя шоссейных велогонок.

Ранее спортивный журналист Дмитрий Губерниев назвал «бестолочами» тех, кому не нравится участие российских спортсменов в парижской Олимпиаде в нейтральном статусе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Lafargue Raphael/ABACA / ТАСС
ТЕГИ:МОКСпортПарижОлимпиада

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