МОК не допустил до Олимпиады российских борцов и тхэквондистов
16 июня 202404:02
Международный олимпийский комитет не включил в первый список допущенных до участия к Олимпиаде в Париже сильнейших российских борцов и тхэквондистов, сообщает «Газета.ру».
Среди них - 10 борцов, одна батутистка и три представителя шоссейных велогонок.
Ранее спортивный журналист Дмитрий Губерниев назвал «бестолочами» тех, кому не нравится участие российских спортсменов в парижской Олимпиаде в нейтральном статусе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru