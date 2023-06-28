В Самарской области в автоаварии погибли пять иностранцев

Пять граждан Узбекистана стали жертвами автоаварии в Самарской области, сообщает ТАСС.

В Дагестане 8 человек погибли в ДТП с автобусом

ДТП произошло в ночь на 27 июня. Еще один иностранец госпитализирован с тяжелыми травмами. Происшествие случилось на 110 км автодороги Самара — Большая Черниговка.

В настоящее время проводится работа по отправке тел погибших в Узбекистан.

Количество пострадавших при столкновении двух автомобилей выросло с шести до восьми человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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