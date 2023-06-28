В Самарской области в автоаварии погибли пять иностранцев
28 июня 202302:15
Пять граждан Узбекистана стали жертвами автоаварии в Самарской области, сообщает ТАСС.
ДТП произошло в ночь на 27 июня. Еще один иностранец госпитализирован с тяжелыми травмами. Происшествие случилось на 110 км автодороги Самара — Большая Черниговка.
В настоящее время проводится работа по отправке тел погибших в Узбекистан.
Количество пострадавших при столкновении двух автомобилей выросло с шести до восьми человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru