В Самарской области в автоаварии погибли пять иностранцев

ДТП произошло в ночь на 27 июня. Еще один иностранец госпитализирован с тяжелыми травмами. Происшествие случилось на 110 км автодороги Самара — Большая Черниговка.

В настоящее время проводится работа по отправке тел погибших в Узбекистан.

Количество пострадавших при столкновении двух автомобилей выросло с шести до восьми человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

