Количество пострадавших в автоаварии на самарской трассе выросло до восьми
27 июня 202305:01
В Самарской области количество пострадавших при столкновении двух автомобилей выросло с шести до восьми человек, сообщает в Telegram областной главк МВД.
На трассе столкнулся минивэн Honda Stepwgn и Hyundai Elantra. По уточненным данным, погибли шесть человек, еще восемь доставлены в лечебное учреждение.
ДТП случилось на 109-м км автодороги А-300, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru