Количество пострадавших в автоаварии на самарской трассе выросло до восьми

В Самарской области количество пострадавших при столкновении двух автомобилей выросло с шести до восьми человек, сообщает в Telegram областной главк МВД.

В Новосибирске пять человек пострадали в ДТП с легковушкой и дорожным катком

На трассе столкнулся минивэн Honda Stepwgn и Hyundai Elantra. По уточненным данным, погибли шесть человек, еще восемь доставлены в лечебное учреждение.

ДТП случилось на 109-м км автодороги А-300, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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