В Дагестане 8 человек погибли в ДТП с автобусом

Восемь человек погибли, столько же пострадали в результате крупного ДТП на федеральной трассе «Кавказ», сообщил глава республики Дагестан Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

«Глубоко соболезную семьям, потерявшим близких», - написал он.

Три человека пострадали при взрыве газового баллона в автомобиле под Евпаторией

По данным полиции, рейсовый автобус столкнулся с грузовиком и легковым автомобилем.

В Telegram-каналах говорится, что жертвами стали девять человек, пострадали 20.

Первоначально легковой автомобиль врезался в грузовик, после чего тот протаранил междугородний автобус, следовавший рейсом «Москва-Хасавьюрт».

Ранее автобус с россиянами попал в ДТП в Анталье, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МЧС по Дагестану
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