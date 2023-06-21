В Дагестане 8 человек погибли в ДТП с автобусом
Восемь человек погибли, столько же пострадали в результате крупного ДТП на федеральной трассе «Кавказ», сообщил глава республики Дагестан Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
«Глубоко соболезную семьям, потерявшим близких», - написал он.
По данным полиции, рейсовый автобус столкнулся с грузовиком и легковым автомобилем.
В Telegram-каналах говорится, что жертвами стали девять человек, пострадали 20.
Первоначально легковой автомобиль врезался в грузовик, после чего тот протаранил междугородний автобус, следовавший рейсом «Москва-Хасавьюрт».
Ранее автобус с россиянами попал в ДТП в Анталье, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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