В Дагестане 8 человек погибли в ДТП с автобусом

По данным полиции, рейсовый автобус столкнулся с грузовиком и легковым автомобилем.

В Telegram-каналах говорится, что жертвами стали девять человек, пострадали 20.

Первоначально легковой автомобиль врезался в грузовик, после чего тот протаранил междугородний автобус, следовавший рейсом «Москва-Хасавьюрт».

Ранее автобус с россиянами попал в ДТП в Анталье, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

