«Благородная миссия»: Директор Останкинской телебашни о благотворительном фестивале «Музыка жизни»
В благотворительный семейный фестиваль «Музыка жизни» заложена важная миссия, сказал НСН Дмитрий Назаров.
Директор Останкинской телебашни Дмитрий Назаров в пресс-центре НСН заявил, что на площадке нередко проходят концерты, но благотворительный семейный фестиваль «Музыка жизни» станет самым масштабным событием.
«Останкинская башня - символ телевидения и радио России. В следующем году ей будет 60 лет. Ее посещают ежедневно до 2 тысяч человек. Мы проводили открытые концерты, фестивали, но коллаборация с НАШим радио у нас впервые. Такого количества знаковых музыкантов раньше не было. Это очень почетно, спасибо за это НАШЕму радио и коллективам», - заявил он.
По словам собеседника НСН, в проведении подобного события заложена благородная миссия.
«Само направление, которое нами движет, поддержка детского фонда – благородная миссия. Всегда важно помнить, что пока мы живем нормальной жизнью, есть люди, дети, которые такой возможности не имеют. Об этом нельзя забывать, это то, что делает нас людьми. Само направление фестиваля – правильное и нужное», - подчеркнул он.
Ранее генеральный продюсер «Мультимедиа Холдинга», программный директор НАШЕго Радио Игорь Паньков сообщил, что событие соберет на площадке у Останкинской телебашни 5 тысяч зрителей. На сцене 7 июня выступят Диана Арбенина. Ночные Снайперы, Вадим Самойлов/Агата Кристи, Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов /Анимация, Капитан Макс, SADLESS, Дела Поважнее и CASUAL, напоминает «Радиоточка НСН».
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