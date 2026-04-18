Дрон упал рядом с роддомом в Самарской области

Беспилотник упал близ родильного дома в Новокуйбышевске Самарской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем канале в Мах.

Как отметил губернатор, с раннего утра область подвергается атакам БПЛА противника.

«Зафиксировано падение беспилотника в непосредственной близости от родильного дома в Новокуйбышевске. В здании выбиты стекла», - написал Федорищев.

Никто не пострадал. Всех пациентов перевели в соседние медицинские учреждения.

Ранее в Ленинградской области из-за атаки БПЛА произошло возгорание в районе порта Высоцк.

ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
