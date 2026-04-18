Дрон упал рядом с роддомом в Самарской области
18 апреля 202608:00
Беспилотник упал близ родильного дома в Новокуйбышевске Самарской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем канале в Мах.
Как отметил губернатор, с раннего утра область подвергается атакам БПЛА противника.
«Зафиксировано падение беспилотника в непосредственной близости от родильного дома в Новокуйбышевске. В здании выбиты стекла», - написал Федорищев.
Никто не пострадал. Всех пациентов перевели в соседние медицинские учреждения.
Ранее в Ленинградской области из-за атаки БПЛА произошло возгорание в районе порта Высоцк.
- Россия вдвое нарастила закупки вина из Франции
- В Ленобласти из-за атаки БПЛА произошло возгорание в районе порта Высоцк
- В России разработали модель прогноза космической погоды
- В МВД назвали основные способы вовлечения подростков в преступления
- В Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3
- СМИ: Военные США пострадали после встречи с бурым медведем на Аляске
- В Ленинградской области сбили 15 дронов
- Певица Bearwolf готова представить Россию на «Интервидении»
- Президент Польши заявил о необходимости новой конституции для страны