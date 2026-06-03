«Незаменимый»: Клинт Иствуд завершил карьеру в кино в 96 лет
Легендарный актер и режиссер сумел стать легендой Голливуда сразу в двух ипостасях, заявил НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов.
Легендарный Клинт Иствуд сумел стать иконой Голливуда как актер, но не менее значим его вклад в кинематограф в качестве режиссера, заявил НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian). По его оценке, кинодеятели такого масштаба незаменимы.
Американский актер и режиссер Клинт Иствуд официально завершил карьеру в кино – 31 мая ему исполнилось 96 лет. Об уходе на покой рассказал его сын, композитор Кайл Иствуд. Несмотря на возраст, Клинт Иствуд до последнего времени оставался одним из самых активных режиссеров в Голливуде. Его финальной работой стала судебная драма «Присяжный номер два». Она вышла в прокат в 2024 году, получив положительные оценки от критиков и зрителей. За карьеру в киноиндустрии Иствуд стал одним из самых влиятельных авторов американского кино.
«Ему достаточно было сняться во всех спагетти-вестернах, и уже он стал легендой Голливуда. Иствуд же еще потом пошел в режиссуру, и там достиг вообще невероятных успехов. Безусловно, он - одна из икон Голливуда. Грустно, конечно, что жизнь не бесконечна, не бесконечно он будет сниматься и снимать, потому что режиссерские работы у него многие тоже очень-очень хороши и достойны, и легендарны», - подчеркнул собеседник НСН.
BadComedian назвал главные, на его взгляд, актерские и режиссерские работы Клинта Иствуда.
«Думаю в качестве актера - «Хороший, плохой, злой». Лучшая режиссерская работа – «Непрощенный». Хотя для большинства зрителей, наверное, «Малышка на миллион». Этот фильм «Оскар» получил, на слуху был, и пародии на него делали. У Иствуда в этой области тоже отлично получалось, за что и «Оскары» были», - отметил кинокритик.
По его оценке, в современном кинематографе уже невозможно появление таких легенд.
«Сейчас бизнес-индустрия изменилась, уже такого ранга людей не возникает. Это было специфическое кино того времени, всё наложилось. Он стал иконой жанра. Сейчас Клинта Иствуда не перебьёшь - даже внутри вестерна это тяжело сделать. Он стал такой вехой в жанре, что тяжело что-то подобное сравнить. Другие жанры тоже все заняты. Даже в боевиках не появляются как таковые новые иконы. Актеры возникают, но они не становятся настолько легендарными», - заключил Евгений Баженов.
Клинт Иствуд приобрел актерскую известность в 1960-х годах благодаря главным ролям в «долларовой трилогии» итальянского режиссера Серджо Леоне. Её составили классические вестерны «За пригоршню долларов», «На несколько долларов больше» и «Хороший, плохой, злой».
В список наиболее известных режиссерских работ Иствуда входят картины «Непрощенный», «Мосты округа Мэдисон», «Малышка на миллион» и «Гран Торино». Среди других недавних проектов — «Дело Ричарда Джуэлла» (2019), «Наркокурьер» (2018) и «Мужские слезы» (2021). За свою режиссерскую карьеру Клинт Иствуд получил четыре премии «Оскар»: по две награды за фильмы «Непрощенный» и «Малышка на миллион».
Ранее организаторы премии «Оскар» запретили использовать ИИ в сценариях и актерской игре. Согласно новым правилам, роль должна быть «исполнена реальными людьми с их согласия», а сценарии — написаны авторами без применения нейросетей. Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» кинорежиссер Алексей Герман-младший, бесполезно пытаться остановить революцию искусственного интеллекта. По его словам, эти технологии могут помочь молодым представителям отрасли продвинуться без лишних затрат.
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