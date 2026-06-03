Легендарный Клинт Иствуд сумел стать иконой Голливуда как актер, но не менее значим его вклад в кинематограф в качестве режиссера, заявил НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian). По его оценке, кинодеятели такого масштаба незаменимы.

Американский актер и режиссер Клинт Иствуд официально завершил карьеру в кино – 31 мая ему исполнилось 96 лет. Об уходе на покой рассказал его сын, композитор Кайл Иствуд. Несмотря на возраст, Клинт Иствуд до последнего времени оставался одним из самых активных режиссеров в Голливуде. Его финальной работой стала судебная драма «Присяжный номер два». Она вышла в прокат в 2024 году, получив положительные оценки от критиков и зрителей. За карьеру в киноиндустрии Иствуд стал одним из самых влиятельных авторов американского кино.

«Ему достаточно было сняться во всех спагетти-вестернах, и уже он стал легендой Голливуда. Иствуд же еще потом пошел в режиссуру, и там достиг вообще невероятных успехов. Безусловно, он - одна из икон Голливуда. Грустно, конечно, что жизнь не бесконечна, не бесконечно он будет сниматься и снимать, потому что режиссерские работы у него многие тоже очень-очень хороши и достойны, и легендарны», - подчеркнул собеседник НСН.