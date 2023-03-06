В Сахалинской области спасли больше 40 рыбаков с оторвавшейся льдины
Спасатели эвакуировали с оторвавшейся льдины в Сахалинской области 41 рыбака. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Льдину с рыбаками начало уносить на отколовшейся льдине в районе села Лесное. Для спасения рыбаков был направлен вертолет Ми-8. На данный момент спасательная операция успешно завершена, сообщили в ведомстве. Всего был спасен 41 человек, передает РИА Новости. Все люди доставлены на берег.
Ранее спасатели сняли с отколовшейся льдины семь человек, которые не смогли выбраться с нее сами, их могло вынести с Финский залив. Спасатели призвали жителей Петербурга не выходить на лед водоемов и не подвергать жизнь неоправданному риску.
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