В Сахалинской области спасли больше 40 рыбаков с оторвавшейся льдины

Спасатели эвакуировали с оторвавшейся льдины в Сахалинской области 41 рыбака. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Льдину с рыбаками начало уносить на отколовшейся льдине в районе села Лесное. Для спасения рыбаков был направлен вертолет Ми-8. На данный момент спасательная операция успешно завершена, сообщили в ведомстве. Всего был спасен 41 человек, передает РИА Новости. Все люди доставлены на берег.