У берегов Сахалина спасают 40 рыбаков, оказавшихся на оторвавшейся льдине
У берегов Сахалина идет операция по спасению 40 рыбаков, которые находятся на оторвавшейся льдине. Об этом сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.
В сообщении отмечается, что несмотря на предупреждение об опасности, любители зимней рыбалки все равно вышли на лед.
Большая трещина на льду у села Стародубское Долинского района образовалась из-за сильного волнения в Охотском море, передает РЕН ТВ.
На данный момент в спасательной операции участвуют 22 человека и техника, в том числе снегоходы и резиновые лодки.
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