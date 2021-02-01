У берегов Сахалина спасают 40 рыбаков, оказавшихся на оторвавшейся льдине

У берегов Сахалина идет операция по спасению 40 рыбаков, которые находятся на оторвавшейся льдине. Об этом сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

В сообщении отмечается, что несмотря на предупреждение об опасности, любители зимней рыбалки все равно вышли на лед.

Семьи погибших моряков с судна «Онега» получат по 1 млн рублей

Большая трещина на льду у села Стародубское Долинского района образовалась из-за сильного волнения в Охотском море, передает РЕН ТВ.

На данный момент в спасательной операции участвуют 22 человека и техника, в том числе снегоходы и резиновые лодки.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Пресс-служба правительства Сахалинской области
ТЕГИ:РыбакиСахалин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры