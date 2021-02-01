У берегов Сахалина спасают 40 рыбаков, оказавшихся на оторвавшейся льдине

У берегов Сахалина идет операция по спасению 40 рыбаков, которые находятся на оторвавшейся льдине. Об этом сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

В сообщении отмечается, что несмотря на предупреждение об опасности, любители зимней рыбалки все равно вышли на лед.