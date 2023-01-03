Семерых человек едва не унесло на льдине в Петербурге в Финский залив

Спасатели сняли с отколовшейся льдины семь человек, которые не смогли выбрать с нее сами, их могло вынести с Финский залив, сообщает пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Спасение утопающих – дело двух отверток

Уточняется, что трещина образовалась 3 января на ледовом поле Финского залива около 15:00. Происшествие случилось напротив дома № 104 на Лахтинском проспекте, пишут «Невские новости».

Уточняется, что оказавшихся на льдине людей спасатели доставили на сушу.Им не понадобилась врачебная помощь.

Спасатели призвали петербуржцев не выходить на лед водоемов и не подвергать жизнь неоправданному риску.

Ранее у берегов Сахалина прошла операция по спасению 40 рыбаков, которые находились на оторвавшейся льдине. Несмотря на предупреждение об опасности, любители зимней рыбалки все равно вышли на лед, сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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