В Рязанской области сбили украинский беспилотник

Силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Рязанской области, сообщило в понедельник вечером Министерство обороны РФ.

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По информации ведомства, попытка атаки пресечена около 21:30 мск. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Рязанской области», - говорится в сообщении.

Утром 27 ноября украинский беспилотник сбили в небе над Рязанской областью. Последствий на земле не зафиксировано, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Рязанская ОбластьБеспилотникиМинобороны РФ

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