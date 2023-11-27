В Рязанской области сбили украинский беспилотник
Силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Рязанской области, сообщило в понедельник вечером Министерство обороны РФ.
По информации ведомства, попытка атаки пресечена около 21:30 мск. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Рязанской области», - говорится в сообщении.
Утром 27 ноября украинский беспилотник сбили в небе над Рязанской областью. Последствий на земле не зафиксировано, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru