Минобороны: Две украинские ракеты были сбиты над Азовским морем

Две украинские ракеты С-200 были сбиты российской системой ПВО за минувшие сутки, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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По данным ведомства, инцидент произошёл над южной частью акватории Азовского моря. Средствами ПВО были сбиты две ракеты ВСУ, переделанные для ударов по наземным целям.

«Кроме того, уничтожен 21 украинский беспилотник... в районах населенных пунктов Василевка, Белогоровка, Ясное ДНР, Очеретоватое, Червоногорка и Переможное Запорожской области», - уточняется в сообщении.

Ранее в Минобороны заявили, что средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Брянской, Смоленской и Тульской областей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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