Минобороны: Две украинские ракеты были сбиты над Азовским морем
Две украинские ракеты С-200 были сбиты российской системой ПВО за минувшие сутки, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, инцидент произошёл над южной частью акватории Азовского моря. Средствами ПВО были сбиты две ракеты ВСУ, переделанные для ударов по наземным целям.
«Кроме того, уничтожен 21 украинский беспилотник... в районах населенных пунктов Василевка, Белогоровка, Ясное ДНР, Очеретоватое, Червоногорка и Переможное Запорожской области», - уточняется в сообщении.
Ранее в Минобороны заявили, что средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Брянской, Смоленской и Тульской областей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru