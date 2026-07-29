Под Тверью загорелись декорации для киносъемок

Декорации для проведения киносъемок загорелись в деревне Большое Кобяково Зубцовского округа Тверской области. Об этом сообщает МЧС.

По прибытии на место пожарно-спасательные подразделения установили, что огонь охватил 30 строений. Площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров.

Пожарные отстояли 10 строений, открытое горение уже ликвидировали. Ведутся проливка и разборка конструкций.

По предварительным данным, причиной возгорания стало несоблюдение правил пожарной безопасности при использовании пиротехники в ходе съемочного процесса. По информации МЧС, жертв нет.

Ранее в подмосковном Раменском загорелись частный дом и пристроенный двухэтажный магазин, обошлось без пострадавших, напоминает 360.ru.

