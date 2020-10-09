В Рязанской области отменили веденный из-за взрывов на складах режим ЧС
Режим ЧС в Скопинском и Ряжском районах, пострадавших после взрывов на складах хранения боеприпасов, отменён. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Рязанской области Николай Любимов.
Накануне вечером пожар на арсенале был локализован. В Минобороны отметили, что интенсивность взрывов артиллерийских снарядов на территории военных складов уменьшилась, и минувшей ночью было всего два взрыва, пишет РИА Новости.
Напомним, днем в среду на территории склада хранения боеприпасов в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, за этим последовали взрывы. Сообщалось об эвакуации более 2,3 тысяч жителей. Пострадали 16 человек, состояние одной из пострадавших медики оценили как тяжелое, сообщает Ura.ru.
К слову, в результате пожара на территории военных складов в Рязанской области взорвались более 1,6 тысячи артиллерийских снарядов. Об этом заявили в экстренных службах региона. Ранее стало известно, что боеприпасы на горящем военном арсенале в Рязанской области находились на 43 открытых площадках. Всего на территории воинской части, по предварительной информации, расположены 113 хранилищ со снарядами, в основном подземные.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+12 126 / сут.
Умерли
22 257+201 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 092 / сут.
- Названа дата обжалования приговора Ефремову
- Азербайджан опубликовал число жертв с начала конфликта в Карабахе
- В Рязанской области отменили веденный из-за взрывов на складах режим ЧС
- Глава МИД Азербайджана подтвердил визит в Москву
- Главы МИД Армении, РФ и Азербайджана будут решать вопрос прекращения огня в Карабахе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru