В Рязанской области отменили веденный из-за взрывов на складах режим ЧС

Напомним, днем в среду на территории склада хранения боеприпасов в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, за этим последовали взрывы. Сообщалось об эвакуации более 2,3 тысяч жителей. Пострадали 16 человек, состояние одной из пострадавших медики оценили как тяжелое, сообщает Ura.ru.

К слову, в результате пожара на территории военных складов в Рязанской области взорвались более 1,6 тысячи артиллерийских снарядов. Об этом заявили в экстренных службах региона. Ранее стало известно, что боеприпасы на горящем военном арсенале в Рязанской области находились на 43 открытых площадках. Всего на территории воинской части, по предварительной информации, расположены 113 хранилищ со снарядами, в основном подземные.



