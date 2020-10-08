Власти выплатят компенсации пострадавшим от взрывов боеприпасов под Рязанью

Пострадавшим от взрывов на складах боеприпасов под Рязанью выплатят компенсации. Об этом рассказал губернатор Рязанской области Николай Любимов.

В ходе видеоселекторного совещания с главами Скопинского и Ряжского районов Любимов заявил, что «основная задача - позаботиться о людях, которые пострадали, остались без крова, находятся в пунктах временного размещения».

В частности, эвакуированным гражданам будет предоставлена помощь на неотложные нужды в размере 10 тыс. рублей на жилое помещение. За частичную утрату имущества выплатят 50 тыс. рублей, за полную утрату имущества - 100 тыс. рублей. Граждане, которым нанесён вред здоровью, в зависимости от тяжести, получат 20, 200 и 400 тыс. рублей, соответственно.

Губернатор отметил, что выплата компенсаций должна начаться с 9 октября, перечень предоставляемых документов максимально упрощен. Уже начала свою деятельность межведомственная комиссия по оценке ущерба.

Возгорание на складе боеприпасов в Рязанской области произошло в среду, 7 октября. Из-за пожара снаряды начали взрываться. В области был объявлен режим ЧС. В радиусе 50 км от места происшествия объявлена эвакуация жителей. В Минздраве РФ ранее сообщали о 19 пострадавших.

