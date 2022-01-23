В Рязани в автоаварии погибли два человека
23 января 202201:37
В Рязани два человека погибли, еще четверо получили различные травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей, сообщает региональная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.
ДТП произошло 22 января в 22:00 вблизи дома 18 по Ряжскому шоссе. Там столкнулись «Шевроле» и «Хендай».
Отмечается, что среди пострадавших двое несовершеннолетних.
Напомним, в результате автоаварии в Альметьевском районе Татарстана один человек погиб и еще восемь были госпитализированы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru