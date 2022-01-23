В Рязани в автоаварии погибли два человека

ДТП произошло 22 января в 22:00 вблизи дома 18 по Ряжскому шоссе. Там столкнулись «Шевроле» и «Хендай».

Отмечается, что среди пострадавших двое несовершеннолетних.

Напомним, в результате автоаварии в Альметьевском районе Татарстана один человек погиб и еще восемь были госпитализированы.

