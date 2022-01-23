В Рязани в автоаварии погибли два человека

В Рязани два человека погибли, еще четверо получили различные травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей, сообщает региональная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

Смертельное ДТП в Карачаево-Черкесии: двое погибших

ДТП произошло 22 января в 22:00 вблизи дома 18 по Ряжскому шоссе. Там столкнулись «Шевроле» и «Хендай».

Отмечается, что среди пострадавших двое несовершеннолетних.

Напомним, в результате автоаварии в Альметьевском районе Татарстана один человек погиб и еще восемь были госпитализированы.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АварияДТП
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