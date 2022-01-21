Смертельное ДТП в Карачаево-Черкесии: двое погибших

Два человека погибли в результате автоавраии, которая произошла 20 января в Карачаево-Черкесии, сообщает «РЕН ТВ».

Один из пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане умер

ДТП зарегистрировано на 58 километре федеральной автодороги «Подъезд к МЦО Архыз», где столкнулись два легковых автомобиля. В результате происшествия погибли два взрослых человека.

Напомним, в этот же день рейсовый автобус опрокинулся в Калининградской области, в результате чего пострадали четыре человека.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДТП
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