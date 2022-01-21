Смертельное ДТП в Карачаево-Черкесии: двое погибших

ДТП зарегистрировано на 58 километре федеральной автодороги «Подъезд к МЦО Архыз», где столкнулись два легковых автомобиля. В результате происшествия погибли два взрослых человека.

Напомним, в этот же день рейсовый автобус опрокинулся в Калининградской области, в результате чего пострадали четыре человека.