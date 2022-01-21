Смертельное ДТП в Карачаево-Черкесии: двое погибших
21 января 202201:02
Два человека погибли в результате автоавраии, которая произошла 20 января в Карачаево-Черкесии, сообщает «РЕН ТВ».
ДТП зарегистрировано на 58 километре федеральной автодороги «Подъезд к МЦО Архыз», где столкнулись два легковых автомобиля. В результате происшествия погибли два взрослых человека.
Напомним, в этот же день рейсовый автобус опрокинулся в Калининградской области, в результате чего пострадали четыре человека.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru