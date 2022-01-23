ДТП в Татарстане: один погибший и восемь пострадавших
В результате автоаварии в Альметьевском районе Татарстана один человек погиб и еще восемь были госпитализированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника прокурора республики Руслана Галиева.
По предварительным данным, на автодороге между микрорайоном Урсала и Альметьевском минивэн Toyota, в котором находились водитель и шесть пассажиров, столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris, который перевозил двух пассажиров, в том числе несовершеннолетнюю 2006 года рождения.
От полученных травм девушка скончалась на месте ДТП. Шесть человек из Toyota и двое из Hyundai госпитализированы. По предварительным данным, минивэн выехал на встречную полосу, где произошло столкновение.
Ранее два человека погибли в результате автоавраии, которая произошла 20 января в Карачаево-Черкесии.
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