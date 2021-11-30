В Рязани грузовик насмерть сбил двух человек на остановке

Два человека погибли и один пострадал в результате наезда грузового автомобиля на остановку общественного транспорта в Рязани, сообщает пресс-служба регионального МВД.

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По данным полиции, трагедия произошла на Ряжском шоссе. Предварительно установлено, что управлявший грузовиком водитель 1982 года рождения попытался уйти от столкновения с остановившемся перед пешеходным переходом автомобилем и вырулил на остановку общественного транспорта «Химволокно», сбив трёх женщин.

«В результате ДТП две женщины погибли, третья - госпитализирована», - добавили в полиции.

Ранее в Липецке женщина погибла в результате выезда грузового автомобиля «Липецких автобусных линий» на перрон местного автовокзала.

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