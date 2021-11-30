В Рязани грузовик насмерть сбил двух человек на остановке
Два человека погибли и один пострадал в результате наезда грузового автомобиля на остановку общественного транспорта в Рязани, сообщает пресс-служба регионального МВД.
По данным полиции, трагедия произошла на Ряжском шоссе. Предварительно установлено, что управлявший грузовиком водитель 1982 года рождения попытался уйти от столкновения с остановившемся перед пешеходным переходом автомобилем и вырулил на остановку общественного транспорта «Химволокно», сбив трёх женщин.
«В результате ДТП две женщины погибли, третья - госпитализирована», - добавили в полиции.
Ранее в Липецке женщина погибла в результате выезда грузового автомобиля «Липецких автобусных линий» на перрон местного автовокзала.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+32 648 / сут.
Умерли
275 тыс.+1 229 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+33 442 / сут.
- Москвичей предупредили о проблемах со здоровьем из-за низкого атмосферного давления
- Попова оценила заразность штамма «омикрон»
- Попова: Срок действия ПЦР-тестов будет сокращен до 48 часов
- «Имею полнейшее право». Лукашенко заявил о намерении посетить Крым
- Власти Испании на две недели ограничили авиасообщение с Африкой
- В Совфеде назвали действенный способ войны с антипрививочниками
- В Рязани грузовик насмерть сбил двух человек на остановке
- В Совфеде заявили, что принуждение к вакцинации приведёт к протестам
- В России взлетели цены на новогодние елки
- «Риски очень большие». Путин оценил использование криптовалют
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru