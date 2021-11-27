В Мексике 19 человек погибли в ДТП с автобусом
Девятнадцать человек погибли, 32 получили ранения в результате аварии с участием туристического автобуса в центральной Мексике. Об этом сообщает ABC News, ссылаясь на данные министерства здравоохранения страны.
Инцидент произошел на шоссе в Джокисинго, штат Мехико. Туристический автобус компании Turismo Tejeda врезался в здание. У транспортного средства отказали тормоза.
Отмечается, что автобус и перевозил людей к месту христианского паломничества в Сантуарио-дель-Сеньор-де-Чальма.
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