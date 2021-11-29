Человек погиб при выезде грузовика на перрон Липецкого автовокзала

Грузовой автомобиль «Липецких автобусных линий» выехал на перрон автовокзала в Липецке, сообщает пресс-служба областной администрации.

В Нижегородской области 13 человек пострадали в ДТП с автобусом

В сообщении говорится, что в момент ДТП на перроне находились люди, одна женщина погибла, её личность устанавливается. Кроме того, были госпитализированы три человека, которые находились в автомобиле.

По предварительным данным, ДТП произошла после того, как водителю грузовика стало плохо за рулём.

Ранее в Алтайском крае при столкновении снегоуборочного поезда и автомобиля погибли трое детей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ПогибшиеДТПГрузовики
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры