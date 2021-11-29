Человек погиб при выезде грузовика на перрон Липецкого автовокзала
Грузовой автомобиль «Липецких автобусных линий» выехал на перрон автовокзала в Липецке, сообщает пресс-служба областной администрации.
В сообщении говорится, что в момент ДТП на перроне находились люди, одна женщина погибла, её личность устанавливается. Кроме того, были госпитализированы три человека, которые находились в автомобиле.
По предварительным данным, ДТП произошла после того, как водителю грузовика стало плохо за рулём.
Ранее в Алтайском крае при столкновении снегоуборочного поезда и автомобиля погибли трое детей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+33 860 / сут.
Умерли
274 тыс.+1 209 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+27 700 / сут.
- Песков опроверг информацию о переговорах по возвращению Моргенштерна
- В Египте рассказали, как изменится внешность людей и животных из-за глобального потепления
- Человек погиб при выезде грузовика на перрон Липецкого автовокзала
- «В любой момент». Песков рассказал, когда будет согласована беседа Путина и Байдена
- Прилепин прокомментировал унижение Моргенштерна и Бузовой
- Рангник стал главным тренером «Манчестер Юнайтед»
- «Ингосстрах» выплатил более 150 млн рублей по ипотеке клиентов, пострадавших от COVID-19
- В Британии назвали причины развития деменции у пожилых людей
- Биатлонисты Елисеев и Гараничев исключены из состава сборной России
- Песков рассказал о дальнейших шагах РФ по штамму «омикрон»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru