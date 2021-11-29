Человек погиб при выезде грузовика на перрон Липецкого автовокзала

В сообщении говорится, что в момент ДТП на перроне находились люди, одна женщина погибла, её личность устанавливается. Кроме того, были госпитализированы три человека, которые находились в автомобиле.

По предварительным данным, ДТП произошла после того, как водителю грузовика стало плохо за рулём.

Ранее в Алтайском крае при столкновении снегоуборочного поезда и автомобиля погибли трое детей.

