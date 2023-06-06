В ряде населенных пунктов Новокаховского городского округа началась эвакуация

Ранее стало известно, что в результате ударов по ГЭС были разрушены задвижки и зафиксирован неконтролируемый сброс воды ниже по течению, пишет RT. Экстренные службы сообщили о разрушении 14 из 28 пролетов станции. В населенных пунктах в районе ЧП поднимается уровень воды, в Новой Каховке он увеличился более чем на 10 метров.

По словам главы городской администрации Владимира Леонтьева, из прибрежных подтопленных зон эвакуируют население вглубь Новокаховского округа.

«Эвакуация происходит в населенных пунктах Корсунка, Днепряны и на всех прилегающих территориях», — цитирует Леонтьева ТАСС.

