В Румынии четыре человека погибли при взрыве на газопроводе
Четыре человека погибли, пять пострадали из-за сильного пожара после взрыва на газопроводе в уезде Вранча в Румынии. Об этом сообщает телеканал Digi 24.
ЧП произошло в населенном пункте Кэлимэнешть. Предположительно, газопровод был поврежден рабочими на автомагистрали А7, после чего прогремел взрыв и начался пожар. Огонь ликвидировали спустя три часа.
«Спасатели обнаружили четырех сгоревших человек, еще пятеро получили ранения, двое из них получили серьезные ожоги», - сообщает телеканал.
Отмечается, что двух пострадавших — мужчин 61 года и 53 лет — доставили на вертолете в клиники Бухареста с ожогами 65% и 40% тела соответственно. Трех человек госпитализировали в больницу уезда.
Ранее в Румынии бронетранспортер НАТО, вылетев с дороги, протаранил забор жилого дома и оказался в его дворе, напоминает телеканал «360». В Североатлантическом альянсе начали расследование ЧП.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru