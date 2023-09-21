В Румынии четыре человека погибли при взрыве на газопроводе

ЧП произошло в населенном пункте Кэлимэнешть. Предположительно, газопровод был поврежден рабочими на автомагистрали А7, после чего прогремел взрыв и начался пожар. Огонь ликвидировали спустя три часа.

«Спасатели обнаружили четырех сгоревших человек, еще пятеро получили ранения, двое из них получили серьезные ожоги», - сообщает телеканал.

Отмечается, что двух пострадавших — мужчин 61 года и 53 лет — доставили на вертолете в клиники Бухареста с ожогами 65% и 40% тела соответственно. Трех человек госпитализировали в больницу уезда.

Ранее в Румынии бронетранспортер НАТО, вылетев с дороги, протаранил забор жилого дома и оказался в его дворе, напоминает телеканал «360». В Североатлантическом альянсе начали расследование ЧП.

