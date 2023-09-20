На торговом судне в Черном море прогремел взрыв
Взрыв произошел на судне под флагом Того в Черном море близ дунайского рукава Сулина. Об этом сообщает агентство Agerpres.
Как отметил глава районной администрации румынского порта Тулча Дан Иким, причины ЧП пока неизвестны.
«Администрация порта начала расследование с целью их установления. Минобороны определит, произошел ли взрыв из-за мины», — указал Иким.
Всех 12 членов экипажа доставили в порт Сулина, они проходят медицинское обследование. Отмечается, что в спасательной операции участвовала береговая охрана и Румынское агентство по спасению человеческих жизней на море.
Ранее на берегу Черного моря около села Тюленово в Болгарии обнаружили беспилотник с прикрепленным боеприпасом, напоминает телеканал «360». Место ЧП оцепили, Минобороны республики направило сюда группу военных.
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