На торговом судне в Черном море прогремел взрыв

Как отметил глава районной администрации румынского порта Тулча Дан Иким, причины ЧП пока неизвестны.

«Администрация порта начала расследование с целью их установления. Минобороны определит, произошел ли взрыв из-за мины», — указал Иким.

Всех 12 членов экипажа доставили в порт Сулина, они проходят медицинское обследование. Отмечается, что в спасательной операции участвовала береговая охрана и Румынское агентство по спасению человеческих жизней на море.

Ранее на берегу Черного моря около села Тюленово в Болгарии обнаружили беспилотник с прикрепленным боеприпасом, напоминает телеканал «360». Место ЧП оцепили, Минобороны республики направило сюда группу военных.

