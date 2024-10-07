СМИ: Реставрируемый памятник Высоцкому выбросили в городе Бологое

Исполнитель не раз отдыхал в Бологом, на даче своей первой жены. Скульптуру отправили на реставрацию два года назад, однако на место не вернулась. Когда монумент обнаружили, постамент и бюст были разделены, таблички со стихами не было.

Скульптура создал в 2012 году и установили на платформе железнодорожного вокзала. Однако позднее выяснилось, что в выгравированных на постаменте словах закралась орфографическая ошибка: «Мои поезда не вернуться пустыми…». По словам заказчика, депутата областного Заксобрания Михаила Садовникова, он привел точную цитату из сборника поэта.

Ранее сообщалось, что в Одессе собираются снести памятник Высоцкому.

