В Ростовской области теплоход повредил водовод в акватории Дона
Теплоход повредил водовод в акватории реки Дон, в результате без водоснабжения осталась часть города Азова Ростовской области. Об этом сообщило западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Инцидент произошел в четверг, 10 апреля, при выполнении маневра около причала. Отмечается, что труба водопровода пролегала по дну акватории реки.
По факту произошедшего организована доследственная проверка. Пресс-служба администрации Азова сообщила, что на территории города введен локальный режим ЧС. Жителям подвозится вода.
Ранее сообщалось, что жители Байкальска остались без горячей воды и тепла из-за обстрела теплотрассы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украина и Латвия подписали двустороннее соглашение по безопасности
- Фильм Серебренникова о Лимонове вошел в основную программу Канн
- Врач назвала физкультуру и правильное питание профилактикой болезни Паркинсона
- Мишустин: Материнский капитал можно будет направить на реконструкцию таунхауса
- В Ростовской области теплоход повредил водовод в акватории Дона
- Ракета «Ангара-А5» вывела на орбиту спутник «Гагаринец»
- Количество эпизодов мошенничества в деле блогера Шабутдинова увеличилось до 73
- В Кремле считают бессмысленным мирный саммит в Швейцарии без России
- «Новые люди» предложили просвещать школьников о вреде доносов
- ВС РФ нанесли удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru