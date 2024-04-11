В Ростовской области теплоход повредил водовод в акватории Дона

Теплоход повредил водовод в акватории реки Дон, в результате без водоснабжения осталась часть города Азова Ростовской области. Об этом сообщило западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

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Инцидент произошел в четверг, 10 апреля, при выполнении маневра около причала. Отмечается, что труба водопровода пролегала по дну акватории реки.

По факту произошедшего организована доследственная проверка. Пресс-служба администрации Азова сообщила, что на территории города введен локальный режим ЧС. Жителям подвозится вода.

Ранее сообщалось, что жители Байкальска остались без горячей воды и тепла из-за обстрела теплотрассы.


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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ВодаРостовская Область

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