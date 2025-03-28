В Ростовской области средства РЭБ подавили беспилотник
28 марта 202507:08
Беспилотник был подавлен средствами РЭБ в Ростовской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
По его словам, инцидент произошёл в Чертковском районе ночью 28 марта.
«По данным дежурных служб, пострадавших и разрушений на земле нет», - написал Слюсарь.
Ранее в Минобороны РФ заявили о девяти БпЛА, которые были уничтожены над Воронежской и Белгородской областями, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru