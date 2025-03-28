В Ростовской области средства РЭБ подавили беспилотник

Беспилотник был подавлен средствами РЭБ в Ростовской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Российская армия уничтожила 92 БПЛА в зоне спецоперации

По его словам, инцидент произошёл в Чертковском районе ночью 28 марта.

«По данным дежурных служб, пострадавших и разрушений на земле нет», - написал Слюсарь.

Ранее в Минобороны РФ заявили о девяти БпЛА, которые были уничтожены над Воронежской и Белгородской областями, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Ростовская ОбластьСпецоперацияБеспилотники

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