В Ростовской области сбили три ракеты
18 декабря 202417:06
Средства ПВО отражают ракетную атаку на Ростовскую область. Об этом в своём Telegram-канале заявил исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
По его словам, речь идёт о четырёх ракетах. Три были сбиты в районе Каменска, ещё одна попала в хозпостройку.
«По предварительным данным оперативных служб, пострадавших нет. Информация уточняется», - написал чиновник.
Ранее в правительстве Курской области заявили, что российские средства ПВО сбили украинскую ракету в приграничном районе региона, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru