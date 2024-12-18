В Ростовской области сбили три ракеты

Средства ПВО отражают ракетную атаку на Ростовскую область. Об этом в своём Telegram-канале заявил исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

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По его словам, речь идёт о четырёх ракетах. Три были сбиты в районе Каменска, ещё одна попала в хозпостройку.

«По предварительным данным оперативных служб, пострадавших нет. Информация уточняется», - написал чиновник.

Ранее в правительстве Курской области заявили, что российские средства ПВО сбили украинскую ракету в приграничном районе региона, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:СпецоперацияПВОРакетный УдарРостовская Область

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