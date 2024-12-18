Минобороны назвало регионы РФ, находящиеся в зоне досягаемости ATACMS
Ракеты ATACMS, Storm Shadow и Scalp-EG могут долететь до Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом говорится в докладе начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.
В материалах, подготовленных к встрече с военными атташе иностранных государств, говорится, что указанные ракетные системы способны накрыть Крым, и, частично, Краснодарский край с Волгоградской областью.
Кроме того, в зоне досягаемости ATACMS, Storm Shadow и Scalp-EG находятся Воронежская, Брянская, Белгородская, Орловская и Курская области. Не исключено попадание на территорию Тамбовской, Смоленской и Калужской областей.
Также отмечается, что до ряда регионов Северо-Кавказского, Южного и Приволжского федеральных округов способен долететь беспилотник Tekever AR3, дальность полёта которого составляет тысячу километров.,
Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что в 2024 году российскими средствами ПВО были сбиты 215 ракет ATACMS, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru