Минобороны назвало регионы РФ, находящиеся в зоне досягаемости ATACMS

В материалах, подготовленных к встрече с военными атташе иностранных государств, говорится, что указанные ракетные системы способны накрыть Крым, и, частично, Краснодарский край с Волгоградской областью.

Кроме того, в зоне досягаемости ATACMS, Storm Shadow и Scalp-EG находятся Воронежская, Брянская, Белгородская, Орловская и Курская области. Не исключено попадание на территорию Тамбовской, Смоленской и Калужской областей.

Также отмечается, что до ряда регионов Северо-Кавказского, Южного и Приволжского федеральных округов способен долететь беспилотник Tekever AR3, дальность полёта которого составляет тысячу километров.,

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что в 2024 году российскими средствами ПВО были сбиты 215 ракет ATACMS, сообщает RT.

