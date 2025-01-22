В Ростовской области сбили девять беспилотников Украины
22 января 202500:33
Средства ПВО России уничтожили девять беспилотников Вооруженных сил Украины над Ростовской областью, сообщает Минобороны РФ.
Ранее врио губернатора региона Юрий Слюсарь заявил, что силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников в Ростовской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru