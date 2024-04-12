В Ростовской области сбили четыре беспилотника

Четыре беспилотных летательных аппарата уничтожили в Новошахтинске. Об этом сообщил глава Ростовской области Василий Голубев.

Минобороны: Над Брянской областью сбили беспилотник

Около 02:15 мск губернатор заявил, что силы противовоздушной обороны отражают атаку дронов в районе Новошахтинска.

«В 03:10... объявлен отбой атаки БПЛА. Силами ПВО уничтожено 4 беспилотника», — написал Голубев в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет, отмечает Ura.ru. Повреждений на объектах не зафиксировано.

Ранее три беспилотника сбили над Белгородской областью, еще один — над Брянской, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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