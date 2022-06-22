В Ростовской области произошел пожар на Новошахтинском НПЗ
Пожар произошел на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
«В 9.25 мск поступила информация о том, что произошло возгорание в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе на площади 50 квадратных метров», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Как отметили в МЧС, угрозы распространения пламени нет, никто не пострадал. На месте происшествия работают спасатели и спецтехника. Возгорание локализовано, отмечает телеканал 360.
Очевидцы сообщают, что в районе НПЗ, расположенного близ границы с Украиной, был слышен взрыв. Причины пожара уточняются.
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