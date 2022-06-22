В Ростовской области произошел пожар на Новошахтинском НПЗ

«В 9.25 мск поступила информация о том, что произошло возгорание в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе на площади 50 квадратных метров», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Как отметили в МЧС, угрозы распространения пламени нет, никто не пострадал. На месте происшествия работают спасатели и спецтехника. Возгорание локализовано, отмечает телеканал 360.

Очевидцы сообщают, что в районе НПЗ, расположенного близ границы с Украиной, был слышен взрыв. Причины пожара уточняются.

