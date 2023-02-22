В Ростовской области при пожаре в доме погибли двое детей
В жилом доме в Белокалитвинском районе Ростовской области произошел пожар, сообщает ГУ МЧС России по региону.
Происшествие случилось в хуторе Ленина. Площадь возгорания составила 49 квадратных метров. В огне погибли двое детей. Это мальчики 2019 и 2018 годов рождения.
Пожарные также спасли еще троих детей — девочку 2016-го, мальчика 2021-го, девочка 2022-го годов рождения, их госпитализировали. Дети находились дома одни.
Напомним, минувшей ночью в результате пожара в доме в центре Москвы на Международной улице погибли шесть человек.
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