В Ростовской области при пожаре в доме погибли двое детей

В жилом доме в Белокалитвинском районе Ростовской области произошел пожар, сообщает ГУ МЧС России по региону.

При пожаре в магазине в Подмосковье погибли двое. Видео

Происшествие случилось в хуторе Ленина. Площадь возгорания составила 49 квадратных метров. В огне погибли двое детей. Это мальчики 2019 и 2018 годов рождения.

Пожарные также спасли еще троих детей — девочку 2016-го, мальчика 2021-го, девочка 2022-го годов рождения, их госпитализировали. Дети находились дома одни.

Напомним, минувшей ночью в результате пожара в доме в центре Москвы на Международной улице погибли шесть человек.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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