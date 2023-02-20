При пожаре в магазине в Подмосковье погибли двое. Видео
При пожаре в городе Лобне в магазине одежды погибли два человека, информирует главное управление МЧС по Московской области. Возгорание произошло в здании на улице Кольцевая.
Двое пострадавших скончались в машине скорой помощи по пути в больницу. Всего из здания магазина было выведено до 20 человек.
Пожар потушен, на месте работают сотрудники правоохранительных органов. В ликвидации огня было задействовано 12 единиц техники. В сети появилось видео пожара.
Как отмечает НСН, в минувшее воскресенье в Тульской области в результате пожара в частном доме погибли четыре человека.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+12 076 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+8 398 / сут.
- СМИ: США согласовали с РФ визит Байдена в Киев во избежание конфликта
- В Госдуме назвали цель поездки Байдена в Киев
- Брат пострадавшей рассказал о ее состоянии после взрыва коробки в Троицке
- При пожаре в магазине в Подмосковье погибли двое. Видео
- «Потому и одинок»: Киркоров пожалел, что изменял Пугачевой
- В Росаккредитации рассказали про соответствие детских площадок требованиям регламента
- Минобороны: шестеро военных погибли при пожаре в блиндаже в Курской области
- Минобороны России сообщило о крупных потерях ВСУ на двух направлениях
- ФСБ задержала более 30 человек по делу о хищениях из Пенсионного фонда
- Минобороны РФ заявило об освобождении Парасковиевки в ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru