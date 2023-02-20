При пожаре в магазине в Подмосковье погибли двое. Видео

При пожаре в городе Лобне в магазине одежды погибли два человека, информирует главное управление МЧС по Московской области. Возгорание произошло в здании на улице Кольцевая.

Двое пострадавших скончались в машине скорой помощи по пути в больницу. Всего из здания магазина было выведено до 20 человек.

Пожар потушен, на месте работают сотрудники правоохранительных органов. В ликвидации огня было задействовано 12 единиц техники. В сети появилось видео пожара.

Как отмечает НСН, в минувшее воскресенье в Тульской области в результате пожара в частном доме погибли четыре человека.