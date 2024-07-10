СМИ: Выживший при штурме ростовского СИЗО террорист дал показания
Выживший при штурме ростовского СИЗО №1 террорист Даниил Камнев дал первые показания против сотрудников изолятора. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По его словам, ножи, завёрнутые во флаги с исламскими надписями, проносили в коробках. Камнев утверждает, что ему и его подельникам их продавали сотрудники режимного отдела за пять тысяч рублей.
Также Shot пишет, что террорист якобы указал на начальника дневной смены, в отношении которого проводится проверка.
Ранее Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал Даниила Камнева до 15 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru