В Ростовской области отразили воздушную атаку БПЛА
24 июня 202403:17
В Ростовской области силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку, сообщил в Telegram-канале глава региона Василий Голубев.
По его словам, один беспилотный летательный аппарат был сбит, еще два подавлены средствами ПВО. Обломки беспилотников упали на территории промышленного предприятия.
Жертв и пострадавших нет.
Ранее при подрыве дрона в белгородском селе Муром пострадали три человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru