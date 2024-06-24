В Ростовской области отразили воздушную атаку БПЛА

В Ростовской области силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку, сообщил в Telegram-канале глава региона Василий Голубев.

Минобороны: За ночь уничтожено 33 беспилотника ВСУ

По его словам, один беспилотный летательный аппарат был сбит, еще два подавлены средствами ПВО. Обломки беспилотников упали на территории промышленного предприятия.

Жертв и пострадавших нет.

Ранее при подрыве дрона в белгородском селе Муром пострадали три человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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