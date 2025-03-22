В Ростовской области обломки БПЛА упали на дорогу
Обломки беспилотника рухнули на дорогу в Сальске Ростовской области при отражении воздушной атаки. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
«Обломки БПЛА самолетного типа упали на проезжую часть дороги на ул. Ворошилова, 6», - подчеркнул врио губернатора.
По его словам, было повреждено остекление в ближайших зданиях. Других разрушений и следов возгорания нет, никто не пострадал.
Ранее в Ростове-на-Дону из-за атаки БПЛА произошел взрыв в многоквартирном доме. В результате пострадали два человека.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru