В Ростовской области обломки БПЛА упали на дорогу

Обломки беспилотника рухнули на дорогу в Сальске Ростовской области при отражении воздушной атаки. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Обломки БПЛА самолетного типа упали на проезжую часть дороги на ул. Ворошилова, 6», - подчеркнул врио губернатора.

По его словам, было повреждено остекление в ближайших зданиях. Других разрушений и следов возгорания нет, никто не пострадал.

Ранее в Ростове-на-Дону из-за атаки БПЛА произошел взрыв в многоквартирном доме. В результате пострадали два человека.

