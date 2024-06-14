Над Курской областью сбили пять украинских БПЛА
14 июня 202407:21
Пять беспилотников ВСУ самолетного типа сбили над Курской областью. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
«Бойцы ПВО сбили уже 5 украинских БПЛА... в курском небе», — написал руководитель региона в Telegram.
Ранее в Курской области объявили опасность атаки беспилотников. Как отмечал Смирнов, над Курском работают средства противовоздушной обороны.
Накануне в Ярославской и Владимирской областях уничтожили четыре украинских дрона, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Ушедшая из России Coca-Cola вновь регистрирует свои товарные знаки
- В Ростовской области нейтрализовали 70 беспилотников за ночь
- Над Курской областью сбили пять украинских БПЛА
- Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по убийству певца Талькова
- СМИ: Жители Флориды следили за российскими кораблями у Кубы
- Дроны ВСУ повредили резервуары нефтебазы в Воронежской области
- В США призвали заморозить конфликт на Украине
- Конгрессмен заявил, что Трамп высказался против помощи Украине
- «Иванушки International» рассказали о проникшей в их отель поклоннице
- Трамп назвал отношения с Путиным «хорошими»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru