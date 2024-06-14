Над Курской областью сбили пять украинских БПЛА

«Бойцы ПВО сбили уже 5 украинских БПЛА... в курском небе», — написал руководитель региона в Telegram.

Ранее в Курской области объявили опасность атаки беспилотников. Как отмечал Смирнов, над Курском работают средства противовоздушной обороны.

Накануне в Ярославской и Владимирской областях уничтожили четыре украинских дрона, напоминает 360.ru.

