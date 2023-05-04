В Ростовской области на территории завода нефтепродуктов взорвался беспилотник

Инцидент произошел в ночь на четверг. После столкновения беспилотный летательный аппарат взорвался.

«Огонь, возникший в результате взрыва, был сразу погашен. Пожарные к тушению возгорания не привлекались, горение было ликвидировано силами служб предприятия», — написал Голубев в своем Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что в результате ЧП никто не пострадал. Нанесенный сооружениям ущерб незначителен, отмечает РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что после атаки беспилотника загорелся резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, напоминает Газета.ру. Позже пожар полностью ликвидировали.

