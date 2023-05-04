В Ростовской области на территории завода нефтепродуктов взорвался беспилотник
Беспилотник врезался в строящиеся конструкции межцеховой эстакады Новошахтинского завода нефтепродуктов в районе села Киселевка. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Инцидент произошел в ночь на четверг. После столкновения беспилотный летательный аппарат взорвался.
«Огонь, возникший в результате взрыва, был сразу погашен. Пожарные к тушению возгорания не привлекались, горение было ликвидировано силами служб предприятия», — написал Голубев в своем Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что в результате ЧП никто не пострадал. Нанесенный сооружениям ущерб незначителен, отмечает РЕН ТВ.
Ранее стало известно, что после атаки беспилотника загорелся резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, напоминает Газета.ру. Позже пожар полностью ликвидировали.
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