Атака беспилотника на Кубани: горит резервуар НПЗ
4 мая 202305:02
Падение беспилотника спровоцировало пожар в резервуаре Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
НПЗ находится в поселке городского типа Ильский. На место следуют пожарные.
Ранее во Франции заявили о причастности Вашингтона к атаке дронов на Кремль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru