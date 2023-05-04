Атака беспилотника на Кубани: горит резервуар НПЗ

Падение беспилотника спровоцировало пожар в резервуаре Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

СК назвал терактом атаку дронов на Кремль

НПЗ находится в поселке городского типа Ильский. На место следуют пожарные.

Ранее во Франции заявили о причастности Вашингтона к атаке дронов на Кремль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:НПЗБеспилотники

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