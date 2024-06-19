В Ростовской области локализовали пожар на нефтебазе

Пожар на нефтебазе в Азове локализовали спустя сутки на площади 3,2 тысячи кв. м. Об этом сообщило главное управление МЧС по Ростовской области.

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«В 05:30 пожар в Азовском районе локализован», — указали в ведомстве.

Глава Ростовской области Василий Голубев 18 июня сообщил, что в Азове загорелись резервуары с нефтепродуктами из-за удара БПЛА. Согласно данным МЧС, площадь пожара составила 3,2 тысячи «квадратов». Губернатор отмечал, что рисков распространения огня на другие объекты и угроз для населения нет. Никто не пострадал, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:БеспилотникиПожарМЧСРостовская Область

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