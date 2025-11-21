Шаман анонсировал совместный проект с Надеждой Бабкиной
Заслуженный артист России Шаман (Ярослав Дронов) и народная артистка РФ Надежда Бабкина могут запустить совместный проект в 2026 году. Об этом рассказал сам певец в беседе с РИА Новости.
«Посмотрим, как это будет. Может быть, дай бог, получится», - отметил исполнитель.
На вопрос о том, не планирует ли Шаман записать совместные композиции с певицами Надеждой Кадышевой или Татьяной Куртуковой, артист ответил, что не общается с ними настолько тесно. При этом с Бабкиной певец общается «взахлеб» и может «созвониться по-простому».
«Как и с Пелагеей. В творчестве важно, чтобы не просто соединились два интересных человека, а чтобы они вне сцены между собой тоже коммуницировали, чтобы им в удовольствие было друг с другом общаться», - отметил Шаман, добавив что таким образом складывается человеческая и творческая коллаборация.
Ранее Шаман рассказал о желании выступить в Китае. По словам артиста, он ни разу не был в этой стране, пишет Ura.ru.
