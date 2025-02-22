В Ростовской и Воронежской областях уничтожили два беспилотника ВСУ

Два беспилотника ВСУ нейтрализовали над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Ростовской и Воронежской областей», - подчеркнуло ведомство.

Дроны были ликвидированы дежурными средствами ПВО.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в Каменске отразили атаку БПЛА, обошлось без пострадавших.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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