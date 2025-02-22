В Ростовской и Воронежской областях уничтожили два беспилотника ВСУ
22 февраля 202507:46
Два беспилотника ВСУ нейтрализовали над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Ростовской и Воронежской областей», - подчеркнуло ведомство.
Дроны были ликвидированы дежурными средствами ПВО.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в Каменске отразили атаку БПЛА, обошлось без пострадавших.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Ростовской и Воронежской областях уничтожили два беспилотника ВСУ
- На Кубе открыли первый парк солнечной энергетики
- Слюсарь: В Каменске отразили атаку БПЛА
- В Казани и Нижнекамске временно ограничили работу аэропортов
- Двое детей и двое подростков погибли при пожаре в Омской области
- Трамп отправил в отставку главу комитета начальников штабов ВС
- Комик Белый обжаловал отказ снять с него статус иноагента
- В Забайкалье в ДТП погибли четыре человека
- СМИ: Британия объявит о новом пакете помощи Киеву и санкциях против России
- Трамп заявил, что ведомство Маска обнаружило мошенничества на миллиарды
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru