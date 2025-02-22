Слюсарь: В Каменске отразили атаку БПЛА

Атаку БПЛА отразили в Ростовской области ночью 22 февраля. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.

«Силами и средствами противовоздушной обороны успешно отражена атака БПЛА в Каменске», - написал врио губернатора в Telegram.

По информации оперативных служб, никто не пострадал, на земле разрушений нет.

Накануне средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника в небе над Курской и Белгородской областями.

