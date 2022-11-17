В Ростове-на-Дону пассажирский автобус попал в аварию
В Ростове-на-Дону пассажирский автобус №47 врезался в ограждение, сообщает РИА Новости.
Авария произошла вечером 16 ноября на улице Шеболдаева, в районе дома №15. В результате ДТП госпитализированы шесть человек.
Во время аварии в салоне автобуса находились 15 человек. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.
Ранее авария с пассажирским автобусом произошла в Нижнем Новгороде. В результате ДТП девять человек пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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