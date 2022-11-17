В Ростове-на-Дону пассажирский автобус попал в аварию

Авария произошла вечером 16 ноября на улице Шеболдаева, в районе дома №15. В результате ДТП госпитализированы шесть человек.

Во время аварии в салоне автобуса находились 15 человек. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ранее авария с пассажирским автобусом произошла в Нижнем Новгороде. В результате ДТП девять человек пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

