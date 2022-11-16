Пассажирский автобус попал в аварию под Нижним Новгородом

В результате аварии девять человек пострадали и были направлены в медицинские учреждения.

Столкновение произошло на трассе Владимир – Муром - Арзамас в районе поселка Туртапки. Водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство упало в кювет. В салоне в это время находились 19 человек. Девять из них госпитализированы с различными травмами.

ДТП могло произойти из-за сложных погодных условий.

Ранее в поселке Новый Уптар под Магаданом перевернулся рейсовый автобус. В салоне KIA Granbird находились 30 пассажиров, трое из них обратились за медицинской помощью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

