Под Магаданом перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие

Транспортное средство с людьми совершило съезд в кювет с последующим опрокидыванием. По предварительным данным, в салоне KIA Granbird находились 30 пассажиров, трое из них обратились за медицинской помощью.

На месте происшествия находятся полицейские, оперативные службы, работники скорой помощи.

Ранее один человек погиб в результате столкновения пассажирских автобусов в центре Алма-Аты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

