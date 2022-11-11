Под Магаданом перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие
В поселке Новый Уптар под Магаданом перевернулся рейсовый автобус, сообщает УМВД России по региону.
Транспортное средство с людьми совершило съезд в кювет с последующим опрокидыванием. По предварительным данным, в салоне KIA Granbird находились 30 пассажиров, трое из них обратились за медицинской помощью.
На месте происшествия находятся полицейские, оперативные службы, работники скорой помощи.
Ранее один человек погиб в результате столкновения пассажирских автобусов в центре Алма-Аты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 594 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+7 623 / сут.
- Антонов назвал отказ Минторга США считать экономику России рыночной «противоречащим логике»
- Власти сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры в Винницкой области
- В Бельгии призвали ЕС договориться с Россией о разделе Украины
- Минторг США отказался считать экономику России рыночной
- Под Магаданом перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие
- В России стартовала программа замены лифтов
- Посол Антонов назвал верным шагом решение США снять ограничения против диппредставительств РФ
- СМИ: американские законодатели потребовали запретить TikTok в США
- Госдума предложила ввести ответственность за ЛГБТ-пропаганду в играх
- В Конгрессе США призывают к прекращению помощи Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru