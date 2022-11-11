Под Магаданом перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие

В поселке Новый Уптар под Магаданом перевернулся рейсовый автобус, сообщает УМВД России по региону.

ДТП в Турции: три человека погибли, более 30 пострадали

Транспортное средство с людьми совершило съезд в кювет с последующим опрокидыванием. По предварительным данным, в салоне KIA Granbird находились 30 пассажиров, трое из них обратились за медицинской помощью.

На месте происшествия находятся полицейские, оперативные службы, работники скорой помощи.

Ранее один человек погиб в результате столкновения пассажирских автобусов в центре Алма-Аты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МагаданДТПАвария
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