В Ростове-на-Дону локализовали пожар на складе макулатуры

В Ростове-на-Дону на улице Доватора удалось локализовать пожар на складе макулатуры. Об этом сообщил Telegram-канал областного управления МЧС.

Изначально площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров, но потом она увеличилась до 1,8 тысяч.

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Пожар начался утром 22 февраля. Известно, что в здании загорелись поддоны и частично обрушилась кровля. В результате инцидента никто не пострадал. В МЧС рассказали, что на месте ЧП были задействованы 45 спасателей и 13 единиц техники.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Омской области во время пожара в одном из частных домов в селе Ильичевка погибли четыре человека, в том числе трое несовершеннолетних.

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ФОТО: РИА Новости
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