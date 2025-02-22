В Ростове-на-Дону локализовали пожар на складе макулатуры

Пожар начался утром 22 февраля. Известно, что в здании загорелись поддоны и частично обрушилась кровля. В результате инцидента никто не пострадал. В МЧС рассказали, что на месте ЧП были задействованы 45 спасателей и 13 единиц техники.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Омской области во время пожара в одном из частных домов в селе Ильичевка погибли четыре человека, в том числе трое несовершеннолетних.