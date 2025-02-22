В Ростове-на-Дону загорелся склад с макулатурой на площади 1,5 тысячи «квадратов»
22 февраля 202509:40
Склад с макулатурой загорелся в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в управлении МЧС по Ростовской области.
Возгорание в складском помещении на улице Доватора зафиксировали в 08:26 мск.
«По оперативным данным, площадь - 1,5 тыс. кв. м», - указали в МЧС.
По данным ведомства, никто не пострадал. На месте пожара работают 45 человек и 13 единиц техники.
Ранее в селе Абабково Нижегородской области загорелся неэксплуатируемый склад на территории сельхозпредприятия. Площадь пожара составила 1,6 тысячи «квадратов».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru