Один человек погиб при ударе дрона в Белгородской области

В результате удара беспилотника по автомобилю в селе Илек-Кошары Ракитянского района Белгородской области погиб один мужчина, еще четыре человека получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, атака произошла в момент выполнения боевых задач. Один из бойцов подразделения «Орлан» скончался на месте до прибытия врачей. Губернатор выразил соболезнования родным погибшего.