Один человек погиб при ударе дрона в Белгородской области
В результате удара беспилотника по автомобилю в селе Илек-Кошары Ракитянского района Белгородской области погиб один мужчина, еще четыре человека получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, атака произошла в момент выполнения боевых задач. Один из бойцов подразделения «Орлан» скончался на месте до прибытия врачей. Губернатор выразил соболезнования родным погибшего.
Как уточнил Гладков, рядом с местом удара находились еще четверо человек. Один из пострадавших получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения ноги. Остальные получили контузии и травмы аналогичного характера.
Пострадавших доставили в Ракитянскую центральную районную больницу. После оказания первой помощи их планируют перевезти в городскую больницу №2 Белгорода, передает «Радиоточка НСН».
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