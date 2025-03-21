Один человек погиб при ударе дрона в Белгородской области

В результате удара беспилотника по автомобилю в селе Илек-Кошары Ракитянского района Белгородской области погиб один мужчина, еще четыре человека получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, атака произошла в момент выполнения боевых задач. Один из бойцов подразделения «Орлан» скончался на месте до прибытия врачей. Губернатор выразил соболезнования родным погибшего.

Житель Белгородской области погиб, двое пострадали при атаке БПЛА

Как уточнил Гладков, рядом с местом удара находились еще четверо человек. Один из пострадавших получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения ноги. Остальные получили контузии и травмы аналогичного характера.

Пострадавших доставили в Ракитянскую центральную районную больницу. После оказания первой помощи их планируют перевезти в городскую больницу №2 Белгорода, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:БеспилотникиВСУБелгородская область

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